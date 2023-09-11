Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

Блогер Егор Шип подарил фанату кроссовки Nike за 780 тысяч рублей на концерте

Российский видеоблогер и рэпкор-исполнитель Егор Шип подарил фанату на концерте эксклюзивную обувь за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 21-летний инфлюэнсер предстал на сцене во время выступления. При этом он рассказал, что четыре месяца назад приобрел оригинальные кроссовки бренда Nike стоимостью 780 тысяч рублей. По словам артиста, пару изготовили из кошельков французской марки Louis Vuitton из крокодиловой кожи.

«Они мне не нравятся, и сегодня я решил их разыграть специально для вас», — заявил Шип и вызвал на сцену одного из поклонников. При вручении презента исполнитель уточнил, что надевал данную обувь всего раз.

В августе канадский рэпер и продюсер Дрейк также преподнес фанатке роскошный презент люксового бренда. 36-летний исполнитель во время концерта в Лос-Анджелесе подарил ей сумку Hermes Birkin розового цвета. Известно, что стоимость данной модели аксессуара на ресейл-платформах достигает 30 тысяч долларов (почти 3 миллиона рублей).