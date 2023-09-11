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09:03, 11 сентября 2023Из жизни

Женщина полетела отпраздновать развод в Египет и вышла замуж

Туристка приняла предложение от гида в Египте через 10 дней после знакомства

Кадр: @ginacue_ / TikTok

Жительница США по имени Джина полетела в Египет, чтобы отпраздновать развод, но в результате помолвилась с египтянином Абделом и вышла за него замуж. На историю женщины обратило внимание издание The Sun.

Джина рассказала, что многие годы мечтала о поездке в Египет, однако смогла отправиться туда только в 2021 году — сразу же после развода. Прибыв в аэропорт в Египте, она увидела высокого местного мужчину-гида, который согласился сопровождать ее. «Он не был моим гидом, но стал им. В итоге мы подружились, и через 10 дней после знакомства он сделал мне предложение руки и сердца», — вспоминает женщина.

Она согласилась, и спустя восемь месяцев после помолвки пара поженилась. Сейчас они вместе управляют туристической фирмой. «Это было очень по-египетски. Мы поженились как можно скорее. [...] Решение полететь в Египет подарило мне настоящее счастье», — призналась Джина.

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    Александра Лисица
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