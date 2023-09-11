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10:32, 11 сентября 2023Силовые структуры

Российские силовики выявили два факта незаконного хранения взрывчатых веществ

Под Хабаровском у 22-летнего юноши нашли почти килограмм охотничьего пороха

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае полицейские выявили два факта незаконного хранения взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, в доме 22-летнего жителя Охотска изъяли три банки с почти килограммом охотничьего бездымного пороха. При этом разрешения на хранение юноша не имел. Он объяснил, что банки нашел в доме деда после его смерти и планировал получить разрешение.

У 61-летнего жителя поселка Мухен также нашли около полкилограмма опасного вещества. Он хранил его в надворной постройке. Экспертиза показала, что изъятое пригодно для снаряжения патронов к огнестрельному охотничьему оружию. Мужчина утверждает, что купил порох еще десять лет назад для личного пользования.

По факту произошедшего возбуждены дела по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

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    Екатерина Власова
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