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11:11, 11 сентября 2023Силовые структуры

Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России

Суд Красноярска арестовал сторонника запрещенного легиона за планы диверсий в РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) за планы совершить диверсии на территории России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина поддерживал связь с террористической организацией, занимался агитацией путем распространения листовок с ее идеями, а также выразил согласие выполнить задание, связанное с диверсионной деятельностью.

Кроме того, следствие установило, что фигурант передал украинскому легиону сведения о сотрудниках российской таможни.

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    Любовь Ширижик
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