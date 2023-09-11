Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России

Суд Красноярска арестовал сторонника запрещенного легиона за планы диверсий в РФ

В Красноярске суд арестовал сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) за планы совершить диверсии на территории России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина поддерживал связь с террористической организацией, занимался агитацией путем распространения листовок с ее идеями, а также выразил согласие выполнить задание, связанное с диверсионной деятельностью.

Кроме того, следствие установило, что фигурант передал украинскому легиону сведения о сотрудниках российской таможни.