Силовые структуры
Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России
Суд Красноярска арестовал сторонника запрещенного легиона за планы диверсий в РФ
В Красноярске суд арестовал сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) за планы совершить диверсии на территории России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По версии следствия, мужчина поддерживал связь с террористической организацией, занимался агитацией путем распространения листовок с ее идеями, а также выразил согласие выполнить задание, связанное с диверсионной деятельностью.
Кроме того, следствие установило, что фигурант передал украинскому легиону сведения о сотрудниках российской таможни.