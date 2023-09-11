Арестованным за связь с украинским легионом оказался российский таможенник

В Красноярске таможенник сотрудничал с украинским легионом

Начало событий в новости Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России

Главный инспектор Сибирской электронной таможни был арестован в Красноярске за сотрудничество с украинским легионом «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, таможеннику вменяются две статьи УК РФ — 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности») и 205.5 («Участие в террористической деятельности»). Он расклеил семь листовок с призывом вступать в ряды легиона, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Об аресте фигуранта, собиравшегося совершить диверсии на территории России, сообщалось ранее 11 сентября.

По версии следствия, мужчина поддерживал связь с террористической организацией, занимался агитацией путем распространения листовок с ее идеями, а также выразил согласие выполнить задание, связанное с диверсионной деятельностью.

Кроме того, следствие установило, что фигурант передал украинскому легиону сведения о сотрудниках российской таможни.