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19:11, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о неловком случае на корпоративе

Звезда КВН Макаров рассказал, что однажды на корпоративе у него разошлись штаны
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российский телеведущий и певец, бывший участник КВН Вячеслав Макаров вспомнил неловкий случай, однажды произошедший с ним во время работы на корпоративе. Историей он поделился с «Пятым каналом».

«У меня был момент, когда у меня сзади штаны разошлись и я просто понял, что мне лучше спиной сегодня не поворачиваться. Прям на причинном месте у меня прямо по шву разошлись», — рассказал звезда КВН.

По словам Макарова, ситуация произошла на корпоративе, где присутствовали очень важные гости. Он описал этот случай словами «было неловко, конечно». Шоумен отметил, что вскоре ему удалось переодеться в другие штаны, которые были у него с собой.

Ранее о неловкой ситуации рассказал популярный российский комик, бывший участник КВН Антон Шастун. Юморист вспомнил, как в начале карьеры, когда он выступал с командой КВН в воронежском ресторане, их попросили досрочно уйти с мероприятия.

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    Маргарита Щигарева
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