Стало известно о нехватке денег на оборону на Украине

«Экономическая правда»: Минфин Украины может не обеспечить требования Минобороны

На Украине может не хватить денег для удовлетворения требований министерства обороны, о чем заявил глава Минфина Сергей Марченко. Его слова приводит издание «Экономическая правда».

Стало известно, что кабинет министров Украины в ближайшее время предложит Верховной Раде увеличить расходы на оборону и безопасность по запросу Минобороны. Однако в финансовом ведомстве говорят о возможной нехватке денег и невозможности обеспечить запрос, рассказал Марченко.

«Я не уверен, что у нас будет возможность удовлетворить всю сумму», — приводит издание слова министра финансов. Он не захотел озвучить окончательные цифры, которые запрашивает Минобороны, поскольку изменение бюджета сейчас согласовывается в кабинете министров.

«В ближайшем будущем выйдем с изменением бюджета, где будем увеличивать расходы на безопасность и оборону», — пообещал он.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что на Западе в кулуарах стали пессимистичнее говорить о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Там отметили, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но не наблюдают широкого прорыва, способного изменить ход конфликта.