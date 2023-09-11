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15:57, 11 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о нехватке денег на оборону на Украине

«Экономическая правда»: Минфин Украины может не обеспечить требования Минобороны
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине может не хватить денег для удовлетворения требований министерства обороны, о чем заявил глава Минфина Сергей Марченко. Его слова приводит издание «Экономическая правда».

Стало известно, что кабинет министров Украины в ближайшее время предложит Верховной Раде увеличить расходы на оборону и безопасность по запросу Минобороны. Однако в финансовом ведомстве говорят о возможной нехватке денег и невозможности обеспечить запрос, рассказал Марченко.

«Я не уверен, что у нас будет возможность удовлетворить всю сумму», — приводит издание слова министра финансов. Он не захотел озвучить окончательные цифры, которые запрашивает Минобороны, поскольку изменение бюджета сейчас согласовывается в кабинете министров.

«В ближайшем будущем выйдем с изменением бюджета, где будем увеличивать расходы на безопасность и оборону», — пообещал он.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что на Западе в кулуарах стали пессимистичнее говорить о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Там отметили, что дипломаты признают тактические успехи ВСУ, но не наблюдают широкого прорыва, способного изменить ход конфликта.

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    Александр Слабиев
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