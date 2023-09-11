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17:30, 11 сентября 2023Силовые структуры

В российской многоэтажке в руках жителя дома взорвалась мощная петарда

Shot: в Москве петарда взорвалась в руках жителя многоэтажки

Фото: Яндекс.Карты

В многоэтажке на улице Байкальская в московском районе Гольяново произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в руках жителя дома взорвалась мощная петарда. Сейчас к месту происшествия едут спасатели и врачи. Сначала сообщалось, что в руках мужчины взорвалась граната.

Telegram-канал Mash уточнил, что 35-летнему мужчине почти оторвало два пальца. Первую помощь ему оказали родственники. По информации «МК», пострадавший — музыкант-клавишник.

Ранее житель Подмосковья лишился всех пальцев на руке, когда решил запустить петарду, но не стал устанавливать ее на землю, а просто крепко держал в вытянутой руке и поджег.

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    Варвара Митина
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