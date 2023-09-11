В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с НАТО

Нидерландский депутат де Грааф: Россия уже одержала победу над США и НАТО

Россия уже победила в конфликте с НАТО и США. Об этом заявил депутат нидерландского парламента от партии «Форум за демократию», а также депутат Европарламента Марсель де Грааф в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», — отметил депутат.

Он также добавил, что Европейский союз уже проиграл в противостоянии России и НАТО. По его мнению, Европа сталкивается с процессами деиндустриализации, спада экономики и превращения в «марионетку» США.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предсказал распад НАТО через пять-десять лет. Он отметил, что Соединенные Штаты и Канаду мало интересует благополучие европейских членов политического блока, а сам он стал инструментов распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.