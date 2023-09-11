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14:52, 11 сентября 2023Силовые структуры

Задержание подозреваемых в диверсиях россиян попало на видео

МВД опубликовало видео задержания в Новосибирске подозреваемых в диверсиях
СюжетДиверсии в России

МВД России опубликовало видео задержания троих подозреваемых в серии диверсий в Новосибирской области. Кадры ведомство предоставило «Ленте.ру».

На них видно, как силовики заходят в подъезд и стучатся в дверь к одному из подозреваемых. Далее показаны кадры, на которых он лежит на полу с руками за головой, а потом молодого человека увозят в участок. На видео со второго задержания мужчина в белой футболке стоит у стенки в наручниках, а рядом с ним находится сотрудник силового ведомства.

Ранее стало известно, что в Новосибирске силовики раскрыли серию диверсий и задержали троих подозреваемых, двое из которых оказались несовершеннолетними.

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