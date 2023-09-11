Задержание подозреваемых в диверсиях россиян попало на видео

МВД опубликовало видео задержания в Новосибирске подозреваемых в диверсиях

МВД России опубликовало видео задержания троих подозреваемых в серии диверсий в Новосибирской области. Кадры ведомство предоставило «Ленте.ру».

На них видно, как силовики заходят в подъезд и стучатся в дверь к одному из подозреваемых. Далее показаны кадры, на которых он лежит на полу с руками за головой, а потом молодого человека увозят в участок. На видео со второго задержания мужчина в белой футболке стоит у стенки в наручниках, а рядом с ним находится сотрудник силового ведомства.

Ранее стало известно, что в Новосибирске силовики раскрыли серию диверсий и задержали троих подозреваемых, двое из которых оказались несовершеннолетними.