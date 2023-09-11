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14:15, 11 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемых в серии диверсий

В Новосибирске полиция задержала подозреваемых в серии диверсий

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли серию диверсий и задержали троих подозреваемых, двое из которых оказались несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Их отправили под стражу.

Волк рассказала, что личности подозреваемых установили после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе города. Улики с места происшествия позволили выйти на след молодых людей. Один из задержанных рассказал, что получил задание поджечь релейную станцию во время переписки в мессенджере. Он и его сообщники снимали происходящее на видео, а потом отправляли кадры анонимному куратору. За это обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Полиция предварительно установила причастность молодых людей к аналогичным преступлениям — поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе города и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова.

Ранее в Новосибирске задержали 17-летнего студента одного из местных колледжей по обвинению в диверсии на железной дороге — выводе из строя релейных шкафов. Суд отправил его под стражу на два месяца. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что подросток хотел «легких денег».

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    Варвара Митина
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