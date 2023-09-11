Член российской делегации рассказал о подготовке к Генассамблее ООН

Сенатор Карасин сообщил, что Россия готовится к участию в Генассамблее ООН

Генеральная Ассамблея ООН — это возможность обменяться мнениями по самому широкому кругу вопросов. Россия готовится к этому. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член российской делегации, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Я убежден, что у нас будет дополнительная возможность донести до международного сообщества наши взгляды на то, как должен быть построен мир, насколько мы должны уважать устав ООН и насколько неприемлемы являются заявления по поводу создания каких-то правил для поведения государств», — сказал Карасин.

При этом сенатор отметил, что Россия всегда готова к международному диалогу.

Внешняя политика не терпит никаких перерывов. Она продолжается, как поток вод. Желательно, чтобы эти воды вели в нужное русло Григорий Карасин председатель международного комитета Совета Федерации

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся 19 сентября в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что хотел бы избежать повторения апрельской ситуации. Тогда США отказали в визе российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать главу российского МИД Сергея Лаврова в рабочей поездке в Нью-Йорк.