В Северной Осетии запустили проект для юных футболистов

В Северной Осетии запустили всероссийский проект «1000 юных футболистов»

Всероссийский проект «1000 юных футболистов» запустили в Северной Осетии. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Проект реализуют ВЭБ.РФ и Академия ПФК ЦСКА. Отмечается, что представители армейского клуба проведут отбор молодых футболистов в свою школу.

«Министерство спорта, разъясните людям, для чего мы это делаем, — заявил глава республики Сергей Меняйло. — Конкуренция нашей академии футбола пойдет только на пользу. Поэтому мы к этой конкуренции подключили школу ЦСКА, все договоренности достигнуты».

Уточняется, что главная цель проекта — популяризация футбола и здорового образа жизни, а также повышение футбольного мастерства детей из спортивных школ и их тренеров.

Ранее в сентябре стало известно, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, построили новую ледовую арену. В настоящее время ведутся монтажные и отделочные работы. В скором времени специалисты приступят к заливке льда.