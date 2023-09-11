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17:34, 11 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии запустили проект для юных футболистов

В Северной Осетии запустили всероссийский проект «1000 юных футболистов»

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Всероссийский проект «1000 юных футболистов» запустили в Северной Осетии. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Проект реализуют ВЭБ.РФ и Академия ПФК ЦСКА. Отмечается, что представители армейского клуба проведут отбор молодых футболистов в свою школу.

«Министерство спорта, разъясните людям, для чего мы это делаем, — заявил глава республики Сергей Меняйло. — Конкуренция нашей академии футбола пойдет только на пользу. Поэтому мы к этой конкуренции подключили школу ЦСКА, все договоренности достигнуты».

Уточняется, что главная цель проекта — популяризация футбола и здорового образа жизни, а также повышение футбольного мастерства детей из спортивных школ и их тренеров.

Ранее в сентябре стало известно, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, построили новую ледовую арену. В настоящее время ведутся монтажные и отделочные работы. В скором времени специалисты приступят к заливке льда.

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    Фариза Бацазова
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