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14:49, 11 сентября 2023Среда обитания

Одной стране предрекли потерю миллиардов долларов из-за пчел

Bloomberg: убивающий пчел клещ поставил под угрозу производство меда в Австралии

Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Globallookpress.com

Паразитический клещ варроа (Varroa), носитель вируса, который уже привел к гибели миллиардов медоносных пчел во всем мире, распространяется по Австралии. Это может поставить под угрозу индустрию пчеловодства, оцениваемую более чем в 400 миллионов австралийских долларов (255 миллионов долларов США), пишет Bloomberg.

Обнаруженный в 2022 году недалеко от Сиднея вирус распространился по штату Новый Южный Уэльс и уже находится на пороге Виктории, важнейшего места производства орехов и фруктов в стране. Власти штата при этом заявили, что вирус пока обнаружен не был. Однако сам факт угрозы его распространения вызывает беспокойство у фермеров, отмечает агентство.

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Страна может лишиться миллиардов долларов как в случае реального заболевания пчел, так и принимая профилактические меры против распространения вируса. В настоящее время департамент промышленности Нового Южного Уэльса разработал план ликвидации вредителя, оцениваемый в 132 миллиона австралийских долларов (84,5 миллиона долларов США). «Это крупнейший проект по борьбе с вредителями, который Австралия когда-либо проводила», — заявил главный исполнительный директор Австралийского совета по пчеловодству Дэнни Ле Фев.

Ранее профессор кафедры общей зоологии Университета Галле-Виттенберг Роберт Пакстон заявлял, что вирус варроа может уничтожить популяции медоносных пчел во всем мире. Вирус деформационного крыла разносят паразитические клещи, проникающие в улья и откладывающие яйца на куколках. Отмечалось, что болезнь можно вылечить, обнаружив ее на ранней стадии.

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    Мария Черкасова
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