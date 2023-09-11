Песков прокомментировал возможность возобновления диалога с Европой

Песков: диалог с Европой бесполезен, но Россия надеется на его возобновление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент диалог между Россией и Европой бесполезен, однако Москва рассчитывает на его возобновление в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы. Со временем все меняется, мы надеемся, что со временем условия для возобновления этого диалога будут созданы», — отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что у России нет инструментов культурного влияния на европейские страны из-за сокращения взаимных контактов. По его мнению, подобное сотрудничество невозможно из-за русофобии и зависимости европейских стран от США.

Ранее Песков опроверг слова госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной. Он добавил, что слова госсекретаря не соответствуют действительности.