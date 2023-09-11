Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:33, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ на село Новомайорское

Рогов сообщил, что Российская армия отразила атаку ВСУ на село Новомайорское

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новомайорское в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«ВСУ сунулись на северо-западной окраине Новомайорского, было три попытки закрепиться, все они были пресечены, противник был рассеян. Во время отступления на исходные позиции его потери еще больше возросли из-за нашего огня», — сообщил Рогов.

По его словам, действия украинской стороны трудно объяснить. «Непонятна логика этих действий: вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись», — сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск» (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он добавил, что в районе этого населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости