В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ на село Новомайорское
Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новомайорское в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
«ВСУ сунулись на северо-западной окраине Новомайорского, было три попытки закрепиться, все они были пресечены, противник был рассеян. Во время отступления на исходные позиции его потери еще больше возросли из-за нашего огня», — сообщил Рогов.
По его словам, действия украинской стороны трудно объяснить. «Непонятна логика этих действий: вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись», — сказал он.
Ранее Рогов рассказал, что село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск» (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он добавил, что в районе этого населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения ВСУ.