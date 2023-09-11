В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ на село Новомайорское

Рогов сообщил, что Российская армия отразила атаку ВСУ на село Новомайорское

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новомайорское в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«ВСУ сунулись на северо-западной окраине Новомайорского, было три попытки закрепиться, все они были пресечены, противник был рассеян. Во время отступления на исходные позиции его потери еще больше возросли из-за нашего огня», — сообщил Рогов.

По его словам, действия украинской стороны трудно объяснить. «Непонятна логика этих действий: вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись», — сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск» (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он добавил, что в районе этого населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения ВСУ.