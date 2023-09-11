Перспективу полной остановки притока долларов в Россию оценили

Костин: полная «финансовая блокада» России со стороны Запада маловероятна

Полная «финансовая блокада» России со стороны Запада маловероятна. Так перспективу полной остановки притока долларов в страну оценил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит РБК.

Кроме того, Костин подчеркнул, что и сама Россия не должна добровольно отказываться от долларов и евро. «Мы же не против экспорта и импорта с западными компаниями», — указал он. По его словам, полноценная альтернатива доллару появится не скоро.

Ранее глава ВТБ предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж для поддержки национальной валюты. Он считает, что для перевода можно установить порог в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.