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13:34, 11 сентября 2023Мир

В ЕС допустили введение санкций из-за выборов в новых регионах России

МИД ФРГ допустил санкции ЕС против ответственных за выборы в новых регионах РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) может ввести санкции из-за проведения выборов в новых регионах России, заявили в МИД ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

Представитель немецкого ведомства допустил, что ограничения могут ввести против лиц, ответственных за проведение выборов.

10 сентября в России завершились выборы в ходе единого дня голосования. В 2023 году избирательные кампании различного уровня прошли в 85 субъектах.

В частности, в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись выборы депутатов региональных законодательных собраний.

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    Виктория Кондратьева
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