В Сбере отчитались о прибыли в 2023 году

Глава Сбера Греф: с начала года мы заработали 999 млрд руб. чистой прибыли

С начала года Сбербанк заработал 999 миллиардов рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25 процентов. О росте прибыли в 2023 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отчитался президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Анализируя финансовую отчетность кредитного учреждения за первые восемь месяцев 2023 года, Греф подчеркнул, что за упомянутый период кредитный портфель вырос на 18 процентов.

«Розничный портфель прибавил 18,2 процента, а портфель кредитов юридическим лицам вырос на 17,6 процента с начала года», — добавил он.

Оценивая текущую ситуацию, Греф также заявил о росте Сбера и клиентской активности.