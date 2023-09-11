Силуанов пообещал постепенное снижение дефицита бюджета

Силуанов: дефицит бюджета будет постепенно снижаться с 2 % ВВП в 2023 году

Дефицит федерального бюджета России будет постепенно снижаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Прайм».

Министр подчеркнул, что в настоящее время прослеживается устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации. Это обстоятельство позволяет прогнозировать исполнение бюджета в этом году с дефицитом на уровне двух процентов ВВП, что будет соответствовать изначальному прогнозу ведомства.

Российские власти обеспечат «безусловное» финансирование всех принятых обязательств. Среди приоритетных областей Силуанов назвал обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

В начале сентября Минфин сообщил, что по итогам первых восьми месяцев 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,361 триллиона рублей, или 1,5 процента ВВП. Для сравнения, за тот же период 2022-го показатель находился на уровне 0,3 процента ВВП. К концу декабря этого года превышение госрасходов над доходами прогнозируется в объеме двух процентов ВВП, или 2,925 триллиона рублей.