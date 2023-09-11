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13:16, 11 сентября 2023Среда обитания

Знак «Стоп» появился посреди тротуара и разозлил россиян

В Костроме посреди тротуара поставили дорожный знак «Стоп»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Костроме дорожный знак «Стоп» появился посреди тротуара и разозлил местных жителей. Улица стала неудобной для пешеходов, из-за чего горожане пожаловались в мэрию, пишет «Подъем».

Речь идет о знаке, который обозначает воздушную стоп-линию, — его разместили на тротуарной части перекрестка улицы Калиновской и проспекта Мира. Власти российского города утверждают, что это было единственным вариантом размещения.

«В связи с тем, что там проходят коммуникации, только на этом месте получилось поставить знак. Сейчас, поскольку в настоящее время там ведутся ремонтные работы, будет рассмотрена возможность переноса знака. Но в связи вот с этими коммуникациями есть сложности», — пояснили в костромской мэрии.

Ранее под Москвой заметили дорожный знак, указывающий на несуществующее «Щелкинское» шоссе. Речь идет об указателе на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, где подразумевалась надпись «Щелковское шоссе». После жалоб водителей знак заменили.

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    Нина Ташевская
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