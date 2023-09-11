Дачников предостерегли от ошибки при посадке клубники

Агроном Коврижных: клубнику нельзя сажать в низменностях

Клубнику нельзя сажать в низменностях или на крутых склонах. От ошибки при посадке этого растения дачников предостерегла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

В случае с низменностями неизбежно скопление холодного воздуха и застаивание влаги, что может привести к болезням. Если клубнику расположить на склоне, влага и удобрения, напротив, будут «скатываться». Кроме того, на южном склоне быстро сходит снег, из-за чего низкие температуры ночью могут навредить растению.

По словам Коврижных, лучше всего для посадки клубники подойдет ровное место. В крайнем случае можно разместись грядки на территории с уклоном на юго-запад. Эксперт добавила, что выбранное место должно быть защищено от ветра, а толщина снежного покрова зимой не должна превышать 20 сантиметров. Кроме того, клубнике отлично подойдет слабокислый, суглинистый и сыпучий грунт.

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