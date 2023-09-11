Дочь двоеженца раскрыла обман отца и отправила его под суд

Военный из Великобритании оказался двоеженцем и попал под суд из-за дочери

Мужчина из Великобритании оказался двоеженцем, попал под суд и может провести годы за решеткой. Об этом пишет Daily Mail.

В центре разбирательства оказался 48-летний военный Джейсон Хейтер. Выяснилось, что в двух параллельных браках у него родилось пятеро детей. Одна семья жила в Великобритании, а другая в Германии, куда Хейтера отправили по службе. Обман раскрыла одна из дочерей британца. Она обнаружила в социальных сетях вторую жену отца и написала ей.

В результате супруги двоеженца вместе обратились в суд. В ходе заседаний обнаружилось, что Хейтер был женат трижды. Он женился на Трейси Ларкомб после своего развода в 2010 году, когда она была беременна их первым ребенком. Хейтер взял фамилию супруги и уехал с ней Германию, где в 2015 году у них родилась дочь.

В год своей женитьбы на Ларкомб Хейтер познакомился в интернете с Сарой Хейтер. Они встречались, когда Хейтер бывал в Великобритании. В 2014 году у пары родился первый ребенок, а в 2016 году они поженились. В 2018 Сара Хейтер родила близнецов.

В 2016 году отношения Хейтера и Ларкомб серьезно испортились. Он бросил семью в Германии, написав жене короткое сообщение. Мужчина не посылал ей алименты, более того, женщине пришлось улаживать дела с коллекторами, которые пришли требовать возвращения долгов, оставленных им.

Ни Сара Хейтер, ни Трейси Ларкомб не подозревали о двойной жизни мужа, но после вскрывшейся правды обе заявили, что не хотят иметь с ними дел. Сам Хейтер, который прибыл в суд в инвалидной коляске из-за недавно перенесенного инсульта, признал свою вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Адвокат мужчины настаивает на мягком приговоре, поскольку ее подзащитный не подделывал документов и вступил в новый брак после фактического окончания отношений с Ларкомб.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт мужчина попал за решетку, после тог, как не расторг первый брак и женился еще дважды. Максимальное наказание за двоеженство в Австралии подразумевает до пяти лет тюремного заключения.