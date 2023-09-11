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10:47, 11 сентября 2023Забота о себе

Гуру уборки предостерегла от частой ошибки при стирке полотенец

Гуру уборки Расселл: при стирке полотенец надо отказаться от кондиционера

Фото: Denny Muller / Unsplash

Гуру уборки Энн Расселл опубликовала на видеоплатформе TikTok ролик, в котором предостерегла подписчиков от частой ошибки при стирке полотенец. На ее публикацию обратило внимание издание Mirror.

По словам Расселл, при стирке банных полотенец и других хорошо впитывающих воду изделий нужно отказаться от использования кондиционера для белья. «Он мешает впитыванию и уменьшит эффективность полотенец», — предупредила она. Вместо кондиционера она предложила использовать уксус, который может смягчить жесткую воду.

Кроме того, Расселл предложила при стирке полотенец по возможности отказаться и от стирального порошка. «Остатки моющего средства делают полотенца жесткими, колючими. Если полотенца уже грязные, я стираю их обычной водой», — сказала гуру уборки. Порошки и пятновыводители она посоветовала использовать только для избавления от стойких пятен, например, следов от автозагара.

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    Александра Лисица
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