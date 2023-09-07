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11:07, 7 сентября 2023Забота о себе

Любительница уборки нашла способ тратить час в неделю на поддержание чистоты

The Sun: чтобы избежать уборки на выходных, нужно тратить на нее час в будни

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Если каждый будний день убираться по несколько минут, то в выходные не придется тратить часы, чтобы навести порядок в доме. Такого мнения придерживается любительница уборки Линси Кромби, нашедшая способ тратить на поддержание чистоты всего час в неделю, пишет издание The Sun.

По словам Кромби, в понедельник можно устроить пятиминутную уборку в спальне. «Я следую правилу трех пакетов, делая уборку в спальнях: в один кладу то, что нужно убрать, во второй — то, что нужно отдать на переработку, в третий — то, что нужно выбросить. Пронесите эти три пакета по спальням и загляните в ванную комнату за пустыми бутылками из-под гелей и шампуней», — объяснила она.

Во вторник любительница уборки предлагает потратить 15 минут, чтобы пропылесосить и вымыть пол тряпкой. В среду нужно отдать 15 минут чистоте уборной. «Пена для бритья отлично отмывает унитаз и может стоить недорого. Покройте ей унитаз и пол вокруг и оставьте на десять минут, чтобы избавиться от неприятных запахов», — объяснила эксперт.

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В четверг Кромби посоветовала за десять минут протереть с мыльной водой полки в холодильнике, а в пятницу — одно из окон в доме. «Каждую из этих задач выполняйте в тишине — телевизор, радио и телефоны должны быть отключены, чтобы работа шла быстро и концентрация не терялась. Удивительно, как много можно сделать, если не отвлекаться», — заключила она.

Ранее любительница уборки по имени Шэннон придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид. «Все, что нужно было сделать, — поставить подушки вертикально», — рассказала она.

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    Александра Лисица
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