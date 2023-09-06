Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

Вентилятор в спальне нужно ставить не так, как многие привыкли, рассказала блогерша Леа Уайт, ведущая блог на видеоплатформе TikTok. На ее совет обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам тиктокерши, из своих 33 лет она 28 пользовалась вентилятором и только сейчас поняла, что делала это неправильно. «Мы переехали, дом довольно маленький, так что он долго сохраняет тепло, и ночью тут настоящая парилка, — рассказала она. — Мы включали на ночь вентилятор и просыпались с насморком, простывали — видимо, из-за того, что устройство работало до утра».

Недавно Леа обнаружила, что справиться с проблемой можно, если днем ставить вентилятор лицом к открытому окну. Она объясняет это тем, что тогда он будет выгонять жаркий воздух на улицу. «А ночью, когда снаружи прохладно, нужно развернуть вентилятор к окну задней стороной, и тогда прохладный ночной воздух наполнит комнату. Я включила его всего на 15 минут, и теперь в комнате так холодно, как не было никогда», — поделилась открытием Леа.

Ранее любительница уборки по имени Шэннон придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид. «Все, что нужно было сделать, — поставить подушки вертикально», — рассказала она.