Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:17, 6 сентября 2023Забота о себе

Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

Фото: yechan park / Unsplash

Вентилятор в спальне нужно ставить не так, как многие привыкли, рассказала блогерша Леа Уайт, ведущая блог на видеоплатформе TikTok. На ее совет обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам тиктокерши, из своих 33 лет она 28 пользовалась вентилятором и только сейчас поняла, что делала это неправильно. «Мы переехали, дом довольно маленький, так что он долго сохраняет тепло, и ночью тут настоящая парилка, — рассказала она. — Мы включали на ночь вентилятор и просыпались с насморком, простывали — видимо, из-за того, что устройство работало до утра».

Недавно Леа обнаружила, что справиться с проблемой можно, если днем ставить вентилятор лицом к открытому окну. Она объясняет это тем, что тогда он будет выгонять жаркий воздух на улицу. «А ночью, когда снаружи прохладно, нужно развернуть вентилятор к окну задней стороной, и тогда прохладный ночной воздух наполнит комнату. Я включила его всего на 15 минут, и теперь в комнате так холодно, как не было никогда», — поделилась открытием Леа.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

Ранее любительница уборки по имени Шэннон придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид. «Все, что нужно было сделать, — поставить подушки вертикально», — рассказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о новой «неплохой должности» Суровикина

    В российском регионе произошел массовый поджог автомобилей

    Верховная Рада поддержала кандидатуру нового министра обороны Украины

    В Warner Bros. оценили убытки из-за забастовок в Голливуде

    В российской гимназии объявили эвакуацию из-за взрыва в рюкзаке школьницы

    Стилист назвал россиянкам портящие волосы прически

    Повышение ключевой ставки привело к всплеску спроса на жилье

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости