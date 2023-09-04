Тиктокерша придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид

The Sun: чтобы спальня выглядела дороже, нужно поставить подушки вертикально

Любительница уборки по имени Шэннон, ведущая блог на видеоплатформе TikTok, придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Шэннон мечтала, чтобы подушки в ее спальне выглядели как в каталогах, но до недавнего времени у нее ничего не получалось. «У них не было этого воздушного ощущения роскоши», — объясняет она.

Девушка обнаружила, что добиться нужного эффекта можно и без замены подушек. «Все, что нужно было сделать — поставить их вертикально», — рассказала она. По словам тиктокерши, благодаря этому можно прикрыть изголовье кровати.

На видео девушка показала, как подворачивает верхний край одеяла наружу, а покрывала складывает посредине. «Почему я так раньше не делала? Выглядит намного лучше, — недоумевает она. — Это дешевое белье, дорогое я покупать не буду, как и новые подушки. Просто работаю с тем, что есть».

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