Тиктокерша показала способ избавиться от комаров с помощью свечи

Тиктокерша показала свечу из апельсина и кофе для борьбы с комарами и мухами

Любительница натуральных косметических и санитарных средств по имени Ариба продемонстрировала на своей странице в TikTok необычный способ отогнать комаров. На ролик тиктокерши обратило внимание издание The Sun.

Ариба предложила рецепт свечи из апельсина, гвоздики, кофе и мятного масла. «Благодаря свече дом будет вкусно пахнуть, а также получится избавиться от мух и комаров», — заверила она.

Чтобы изготовить свечу, девушка срезала верхнюю четверть апельсина и вычистила мякоть. После она заполнила апельсин кофейной гущей, сделала отверстие посредине и вставила фитиль для самодельных свечей. Затем девушка вставила в свечу целые зерна кофе и стручки гвоздики, а после капнула в гущу несколько капель масла перечной мяты.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что отдыхающие в теплых странах могут привезти в Россию комаров — переносчиков опасных болезней. По его словам, насекомые, обитающие в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке, переносят множество различных инфекций, чаще всего — возбудителей малярии.