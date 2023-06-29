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11:26, 29 июня 2023Забота о себе

Тиктокерша показала способ избавиться от комаров с помощью свечи

Тиктокерша показала свечу из апельсина и кофе для борьбы с комарами и мухами

Кадр: @ARIBASFOODMOOD / TikTok

Любительница натуральных косметических и санитарных средств по имени Ариба продемонстрировала на своей странице в TikTok необычный способ отогнать комаров. На ролик тиктокерши обратило внимание издание The Sun.

Ариба предложила рецепт свечи из апельсина, гвоздики, кофе и мятного масла. «Благодаря свече дом будет вкусно пахнуть, а также получится избавиться от мух и комаров», — заверила она.

Чтобы изготовить свечу, девушка срезала верхнюю четверть апельсина и вычистила мякоть. После она заполнила апельсин кофейной гущей, сделала отверстие посредине и вставила фитиль для самодельных свечей. Затем девушка вставила в свечу целые зерна кофе и стручки гвоздики, а после капнула в гущу несколько капель масла перечной мяты.

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    Александра Лисица
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