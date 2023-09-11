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08:24, 11 сентября 2023Силовые структуры

Заведующего нейрохирургическим отделением больницы задержали за взятку

В Кемеровской области за взятку в 300 тысяч задержали заведующего нейрохирургией

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Кемеровской области 61-летнего заведующего нейрохирургическим отделением задержали за взятку. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре 2020 года российский медик пообещал местному предпринимателю сообщать о планируемых закупках медицинских материалов и изделий и вносить в заявки сведения о продукции, которую может предоставить именно фирма бизнесмена. В ноябре 2021 года, после заключения договора с коммерческой организацией на поставки оборудования, нейрохирург получил взятку в 300 тысяч рублей.

О случившемся узнали сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, после чего врача задержали. На его имущество в сумме свыше двух с половиной миллионов рублей наложили арест.

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    Владимир Седов
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