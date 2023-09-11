19-летняя дочь депутата победила на выборах в российском регионе

В Забайкалье 19-летняя дочь депутата победила на местных выборах

В Забайкальском крае 19-летняя дочь депутата прошла в совет депутатов Читинского района. О победе девушки на выборах сообщает сетевое издание «Чита.ру».

Екатерина Меняйло — дочь депутата Читинской городской думы Артема Меняйло — набрала 236 голосов, опередив пятерых кандидатов. После окончания подсчета голосов она поблагодарила проголосовавших за нее жителей региона, отметив, что испытывает чувство ответственности и радость.

Отец россиянки заявил, что уважает решение дочери и гордится ей. О девушке известно, что она работает юристом в принадлежащей ее отцу компании.

Ранее в Чечне вице-премьером правительства стал зять главы республики Рамзана Кадырова. Ранее он руководил ведомством, занимающимся имущественными и земельными отношениями.