Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 11 сентября 2023Россия

19-летняя дочь депутата победила на выборах в российском регионе

В Забайкалье 19-летняя дочь депутата победила на местных выборах

Фото: страница Артема Меняйло во «ВКонтакте»

В Забайкальском крае 19-летняя дочь депутата прошла в совет депутатов Читинского района. О победе девушки на выборах сообщает сетевое издание «Чита.ру».

Екатерина Меняйло — дочь депутата Читинской городской думы Артема Меняйло — набрала 236 голосов, опередив пятерых кандидатов. После окончания подсчета голосов она поблагодарила проголосовавших за нее жителей региона, отметив, что испытывает чувство ответственности и радость.

Отец россиянки заявил, что уважает решение дочери и гордится ей. О девушке известно, что она работает юристом в принадлежащей ее отцу компании.

Ранее в Чечне вице-премьером правительства стал зять главы республики Рамзана Кадырова. Ранее он руководил ведомством, занимающимся имущественными и земельными отношениями.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам. Он убежден — для этого инициативу должна проявить Москва

    Названы сроки открытия магазинов Decathlon в России

    19-летняя дочь депутата победила на выборах в российском регионе

    В Европе раскрыли влияние на ЕС присоединения новых территорий к России

    Власти Новой Каховки сообщили о массированном ударе ВСУ

    Смертельный пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

    В школе Ростовской области приостановили занятия после ранения четырех человек

    Apple отказалась от выпуска iPhone 15 Ultra

    В ВСУ предположили сроки появления на фронте F-16

    Женатый мужчина завел любовницу и возмутился ее изменам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости