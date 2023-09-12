Бойцы «Азова» получили сроки за избиение военнопленных

В ДНР суд дал 15 и 16 лет колонии двум бойцам «Азова», избившим военнопленных

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) признал бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Давида Касаткина и Дениса Жучкова виновными в применении физического насилия к российским военнопленным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Согласно приговору суда, лейтенант Касаткин получил 15 лет и 6 месяцев, а младший сержант Жучков — 16 лет колонии строгого режима.

В ведомстве пояснили, что они 12 апреля 2022 года избили двоих пленных российских военнослужащих, нанося им многочисленные удары руками и ногами, а после — полицейской дубинкой и пластиковой трубой. После этого младший сержант также произвел два выстрела из травматического пистолета в одного из потерпевших.

В отношении Касаткина и Жучкова было возбуждено два уголовных дела за жестокое обращение с военнопленными и насильственные действия по мотивам вражды, а в отношении второго — еще и за умышленное причинение вреда здоровью, совершенное по тем же мотивам.

