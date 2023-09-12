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18:05, 12 сентября 2023Путешествия

Бывшая стюардесса назвала национальность самых требовательных пассажиров

Экс-стюардесса Микусова призналась, что британцы усложняют жизнь членов экипажа

Фото: Bambi Corro / Unsplash

Бывшая стюардесса неназванной иностранной авиакомпании призналась, что самые требовательные пассажиры на борту — британцы. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Бывшая бортпроводница по имени Марика Микусова (Marika Mikusova) из Чехии пояснила, что люди этой национальности часто усложняют жизнь членов экипажа. По ее словам, британцы заходят в самолет уже «в режиме вечеринки».

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«Хотя нам не нравится портить веселье, мы должны их немного успокаивать <…> Употребление алкоголя и уровень шума на борту не должны выходить из-под контроля», — добавила Микусова.

Экс-стюардесса также отметила, что полеты на рейсах с немцами обычно вызывают меньше стресса. «Немецкие пассажиры знают, где сесть и как разместить свой багаж в верхних отсеках, которые они затем закрывают самостоятельно. А если они хотят с кем-то поменяться местами, то идут и спрашивают сами, а не приходят к нам, как маленькие дети, чтобы мы разобрались за них», — заявила бывшая бортпроводница.

Кроме того, Микусова рассказала, что ей нравилась непринужденная атмосфера на рейсах с «вежливыми японцами» и «вечно улыбающимися и добросердечными» филиппинцами.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. По информации таблоида The Sun, местные жители страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.

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    Марина Черняк
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