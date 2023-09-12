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07:00, 12 сентября 2023Из жизни

У мужчины появилась вмятина на пенисе после страстного секса

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Мужчина рассказал о возможном переломе пениса из-за слишком активного секса. Об этом сообщает The Sun.

Читатель написал в авторскую рубрику об отношениях Dear Deidre в связи опасениями за свое здоровье. 45-летний мужчина рассказал, что занимался страстным сексом со своей 39-летней партнершей в позе наездницы, когда услышал и почувствовал хруст. Девушка совершила неудачное движение, после чего у основания полового члена автора письма появилась странная вмятина. Мужчина сразу обратился к врачу. Медики заверили его, что с ним все в порядке и серьезной травмы нет.

Однако вскоре он начал замечать, что вмятина становится глубже, а эрекция стала слабее. Боле того, по его словам пенис начал загибаться вправо, напоминая банан. Его партнерша тоже заметила перемену. При этом проблема заметна лишь во время эрекции, что усложняет осмотр.

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Эксперт и автор рубрики Сандра Дейдре ответила читателю, что, несмотря на то, что в пенисе нет костей, его действительно можно сломать во время эрекции. Она посоветовала мужчине повторно записаться к врачу и сообщила, что причина его симптомов может объясняться болезнью Пейрони. Это заболевание, которое может развиваться вследствие травмы, характеризующееся образованием фиброзных бляшек на белочной оболочке полового члена и приводящее к деформации и искривлению полового члена во время эрекции. При этом Дейдре отметила, что такой диагноз не приговор: после терапии возвращается здоровая эрекция и вместе с ней возможность секса с проникновением.

Ранее сообщалось о порноактере, который сломал пенис во время съемок. В результате травмы его половой орган уменьшился на пять сантиметров.

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    Алиса Дмитриева
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