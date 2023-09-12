У мужчины появилась вмятина на пенисе после страстного секса

Мужчина рассказал о возможном переломе пениса из-за слишком активного секса. Об этом сообщает The Sun.

Читатель написал в авторскую рубрику об отношениях Dear Deidre в связи опасениями за свое здоровье. 45-летний мужчина рассказал, что занимался страстным сексом со своей 39-летней партнершей в позе наездницы, когда услышал и почувствовал хруст. Девушка совершила неудачное движение, после чего у основания полового члена автора письма появилась странная вмятина. Мужчина сразу обратился к врачу. Медики заверили его, что с ним все в порядке и серьезной травмы нет.

Однако вскоре он начал замечать, что вмятина становится глубже, а эрекция стала слабее. Боле того, по его словам пенис начал загибаться вправо, напоминая банан. Его партнерша тоже заметила перемену. При этом проблема заметна лишь во время эрекции, что усложняет осмотр.

Эксперт и автор рубрики Сандра Дейдре ответила читателю, что, несмотря на то, что в пенисе нет костей, его действительно можно сломать во время эрекции. Она посоветовала мужчине повторно записаться к врачу и сообщила, что причина его симптомов может объясняться болезнью Пейрони. Это заболевание, которое может развиваться вследствие травмы, характеризующееся образованием фиброзных бляшек на белочной оболочке полового члена и приводящее к деформации и искривлению полового члена во время эрекции. При этом Дейдре отметила, что такой диагноз не приговор: после терапии возвращается здоровая эрекция и вместе с ней возможность секса с проникновением.

Ранее сообщалось о порноактере, который сломал пенис во время съемок. В результате травмы его половой орган уменьшился на пять сантиметров.