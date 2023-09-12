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13:46, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Скриншот статьи РИА Новости об украинских солдатах-каннибалах оказался фейком

В РИА Новости опровергли публикацию статьи о «борще из голов русских солдат»

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В начале сентября в проукраинских аккаунтах в соцсетях распространились скриншоты статьи о каннибализме среди украинских солдат, якобы вышедшей на сайте российского информационного агентства РИА Новости. Впоследствии оказалось, что снимок является фейком, сами журналисты опровергли данную информацию.

Один из подобных постов был размещен в анонимном Telegram-канале «Скрепоносцы», насчитывающем почти 100 тысяч подписчиков, часть постов в котором носит шуточный характер. В частности, утверждалось, что РИА Новости опубликовало материал с заголовком «Украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат».

В подзаголовке также было сказано, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых якобы подозревают в каннибализме. Публикация отмечена 11 июня текущего года. В качестве подтверждения изложенных данных авторы поста привели скриншот сайта агентства.

В действительности РИА Новости не размещали подобного материала: поисковые системы, а также функция поиска по сайту агентства указанной публикации не выявила. Кроме того, если сравнить действующую страницу с тиражируемым скриншотом, заметна разница в оформлении и шрифтах.

Наконец, KP.RU сообщила, что в СКР опровергли факт возбуждения подобного уголовного дела. Кроме того, в самом информационном агентстве подтвердили в беседе Ura.ru, что скриншот является фейковым. «Действительно, такой скриншот распространяется в сети. Но это фейк», — рассказали в медаигруппе «Россия сегодня».

Скриншот несуществующей статьи РИА Новости об украинских солдатах-каннибалах получил распространение преимущественно в украинских источниках. В российских СМИ было размещено лишь опровержение изложенных сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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