Боец «Азова» получил 14 лет колонии за избиение российского военнопленного
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам и 6 месяцам строгого режима военнослужащего бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вадима Гусева за избиение российского военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Гусев признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с военнопленным») УК РФ и статье 116 («Насильственные действия по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ») УК РФ.
По информации суда, осужденный 12 апреля 2022 года нанес потерпевшему, закованному в наручники, не менее трех ударов по различным частям тела, после чего затушил окурок сигареты о его голову. В результате действий Гусева российскому военнослужащему были причинены физическая боль и моральные страдания.
Ранее главного сержанта Александра Слободянюка из бригады «Азов» осудили на 26 лет за стрельбу из автомата по двоим мирным жителям Мариуполя.