Боец «Азова» получил 14 лет колонии за избиение российского военнопленного

В ДНР суд приговорил к 14 годам колонии бойца «Азова», избившего военнопленного

Боец запрещенного в России «Азова» пойдет под суд за избиение военнопленного

Начало событий в новости Боец запрещенного в России «Азова» пойдет под суд за избиение военнопленного

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам и 6 месяцам строгого режима военнослужащего бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вадима Гусева за избиение российского военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Гусев признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с военнопленным») УК РФ и статье 116 («Насильственные действия по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ») УК РФ.

По информации суда, осужденный 12 апреля 2022 года нанес потерпевшему, закованному в наручники, не менее трех ударов по различным частям тела, после чего затушил окурок сигареты о его голову. В результате действий Гусева российскому военнослужащему были причинены физическая боль и моральные страдания.

Ранее главного сержанта Александра Слободянюка из бригады «Азов» осудили на 26 лет за стрельбу из автомата по двоим мирным жителям Мариуполя.

