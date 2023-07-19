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11:21, 19 июля 2023Силовые структуры

Боец запрещенного в России «Азова» пойдет под суд за избиение военнопленного

Боец «Азова» Гусев пойдет под суд за издевательства над военнопленным в Мариуполе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Военнослужащий бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вадим Гусев пойдет под суд за жестокое обращение с военнопленным и издевательства в отношении военнослужащего РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре России.

По версии следствия, 12 апреля 2022 года обвиняемый находился в доме на проспекте Нахимова в городе Мариуполе. Там же находился закованный в наручники безоружный российский военнопленный. Испытывая вражду к пленнику, боец Азова нанес ему несколько ударов дубинкой и ногами, после чего затушил об его голову окурок.

Следствие отмечает, что в результате указанных противоправных действий российскому военнослужащему причинены побои, физическая боль и моральные страдания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) для рассмотрения по существу.

18 июля сообщалось, что в ДНР троих бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям.

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    Владимир Седов
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