Боец «Азова» осужден на 26 лет за убийство двоих мирных жителей Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 26 годам колонии бойца «Азова» за убийство двоих жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам колонии строгого режима 35-летнего главного сержанта Александра Слободянюка из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за убийство двоих мирных жителей Мариуполя. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Слободянюк признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ .

По данным следствия, в марте 2022 года Слободянюк вместе с другими военными был на боевой позиции в многоквартирном жилом доме в Мариуполе. Он обнаружил гражданских мужчину и женщину, которые пытались укрыться от обстрелов на лестничной клетке в подъезде этого дома, и расстрелял их из автомата Калашникова. От полученных ранений мирные жители скончались на месте.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил военного Максима Онипченко из бригады «Азов» к 24 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов.