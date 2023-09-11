Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 11 сентября 2023Силовые структуры

Боец «Азова» осужден на 26 лет за убийство двоих мирных жителей Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 26 годам колонии бойца «Азова» за убийство двоих жителей

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам колонии строгого режима 35-летнего главного сержанта Александра Слободянюка из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за убийство двоих мирных жителей Мариуполя. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Слободянюк признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ .

По данным следствия, в марте 2022 года Слободянюк вместе с другими военными был на боевой позиции в многоквартирном жилом доме в Мариуполе. Он обнаружил гражданских мужчину и женщину, которые пытались укрыться от обстрелов на лестничной клетке в подъезде этого дома, и расстрелял их из автомата Калашникова. От полученных ранений мирные жители скончались на месте.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил военного Максима Онипченко из бригады «Азов» к 24 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут в армию

    В Минпросвещения заявили о привлекаемых к работе в школах участниках СВО

    Доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным

    Звезда «Семейки Аддамс» рассказала о пережитом насилии

    «Спайдер-шаурмен» с мачете в руках попал на видео в Москве

    Ким Кардашьян заметили в бикини за сотни тысяч рублей

    Власти популярного курорта Европы начали штрафовать помешанных на сексе туристов

    Российские бомбардировщики выполнили полет над Балтийским морем

    Глава СК одобрил возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из-за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости