Боец «Азова» получил 24 года за обстрел жилых домов в ДНР

Суд ДНР осудил на 24 года обстрелявшего жилой сектор бойца бригады «Азов»

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил военного Максима Онипченко из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) к 24 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Онипченко признали виновным по трем статьям, среди которых 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, в марте-апреле 2022 года Онипченко обстреливал село Бердянское в Мангушском районе ДНР. За это время он сделал не менее 300 выстрелов, в результате чего разрушил МБОУ «Бердянская школа». Воспитанники школы и персонал не пострадали только потому, что успели покинуть учреждение и укрыться.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор двоим минометчикам из бригады «Азов», в ходе боевых действий обстреливавшим жилой сектор Мариуполя весной 2022 года.