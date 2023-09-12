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20:09, 12 сентября 2023Мир

Стал известен представитель России на парламентской «двадцатке»

На саммит глав парламентов «Большой двадцатки» от России поедет Матвиенко

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

От России на парламентский саммит стран «Большой двадцатки» (P20) в октябре поедет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Представителя России на саммите назвал источник РИА Новости в парламенте.

В прошлом году саммит проходил в Индонезии. Тогда от России также поехала делегация во главе с Матвиенко. Тогда же спикер Совфеда пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.

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