В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

Еврокомиссия: запрет на въезд российских авто в ЕС действует с 2022 года

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях. По его словам, правило действует с 2022 года, передает РИА Новости.

«Несмотря на то, что пояснение (Еврокомиссии — Прим. «Ленты.ру») было опубликовано на прошлой неделе, соответствующий запрет на импорт в ЕС действует уже гораздо дольше», — объяснил Ферри. Он добавил, что за соблюдением санкционных ограничений для россиян должны следить все члены Евросоюза.

Ранее представитель Еврокомиссии заверил, что не все вещи граждан РФ из списка нужно конфисковать при въезде в ЕС. «Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», — рассказал он.