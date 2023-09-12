Мужчина домогался несовершеннолетней россиянки и получил почти 13 лет колонии

В Карелии дали 13 лет 51-летнему мужчине, домогавшемуся дочери сожительницы

В Карелии суд приговорил к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы 51-летнего мужчину, домогавшегося несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2017 по 2020 год фигурант неоднократно приставал к девочке, пока они вместе жили. Потерпевшая рассказала обо всем родственникам лишь в феврале 2023 года. Те обратились в полицию.

Когда осужденный узнал о возбуждении против него дела, то скрылся. Но его оперативно задержали и поместили в СИЗО.