Приезд Ким Чен Ына в Россию попал на видео

Кожемяко и Козлов провели переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прибыл в Россию. Соответствующее видео опубликовал глава Минприроды и председатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уже 75 лет Россия и КНДР дружат и поддерживают друг друга.

Позже губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале рассказал, что вместе с Козловым провел переговоры с Ким Чен Ыном. «У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях», — отметил он.

Ранее заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал, что визит Ким Чен Ына свидетельствует о его особом уважении к России и Путину.