Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

Кореевед Воронцов: визит Кима говорит о его особом уважении к России и Путину

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Бронированный поезд Кима пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае 12 сентября в 05:15 по московскому времени и продолжает движение на север.

Детали предстоящих переговорах сохраняются в тайне

Как ожидается, встреча между Кимом и российским президентом Владимиром Путиным пройдет в ближайшее время на российском Дальнем Востоке. Однако официальной информации про конкретные даты и место встречи, ровно как и то, примет ли северокорейский лидер участие в проходящем в эти дни Восточном экономическом форуме во Владивостоке, не сообщается.

Кроме того, ряд СМИ отмечал, что Ким Чен Ын планирует в ходе визита посетить космодром Восточный. При этом Владимир Путин также заявил, что намерен посетить космодром, но не стал уточнять, встретиться ли он там с Кимом.

Фото: KCNA / Reuters

В то же время Песков сообщил, что визит Кима станет полноформатным. «Это будут переговоры двух делегаций, и после этого при необходимости продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один», — рассказал представитель Кремля, позднее уточнив, что в российскую делегацию войдет министр обороны Сергей Шойгу. Также для северокорейского гостя будет организован официальный ужин, однако пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям

В Кремле сообщили, что российский и северокорейский лидеры обсудят двусторонние отношения и международные дела, при этом не стали уточнять, какие именно вопросы будут на повестке дня.

Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь, в российском МИД отметили, что одной из тем может стать проект «Хасан — Раджин». В 2008-2014 годах он был восстановлен как пилотный этап реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали и сейчас используется для транзита российского угля для дальнейшей поставки иностранным покупателям.

Фото: KCNA / Reuters

Кроме того, Путин и Ким могут обсудить вопросы оказания гуманитарной помощи Северной Корее, чья экономика сильно ослаблена международными санкциями и самоизоляцией на время пандемии COVID-19. «Поскольку там будут многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться, я думаю, в комплексе», — заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Визит Кима в Россию встревожил США

За визитом Ким Чен Ына в Россию и его предстоящими переговорами с российским президентом пристально следят из Вашингтона. На протяжении последних месяцев в западных СМИ регулярно появлялась информация о том, что Россия якобы закупает у Северной Кореи боеприпасы для дальнейшего использования в конфликте на Украине.

Однако и Пхеньян, и Москва опровергали поставки северокорейских боеприпасов, а российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Пхеньян никаких снарядов Москве не поставляет, потому что сам находится в «предвоенной обстановке»

Газета The New York Times, первая сообщившая о предстоящем визите Кима в Россию, заявила, что поставки боеприпасов могут стать ключевой темой переговоров между двумя лидерами. Кроме того, по информации Reuters, в состав северокорейской делегации вошел директор департамента производства боеприпасов КНДР Чо Чун Рен.

В Белом доме предостерегли КНДР от поставок России боеприпасов, пригрозив Пхеньяну новыми санкциями. В Кремле в ответ заявили, что в переговорах с КНДР будут исходить из интересов обеих стран. «Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона», — отметил Песков.

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой лидера КНДР за четыре года

Визит в Россию — первая зарубежная поездка Кима за почти четыре года. Прежде Северная Корея полностью изолировалась от окружающего мира из-за пандемии COVID-19: с января 2020 года границы страны были полностью закрыты, а транспортное сообщение с соседними странами прекращено.

Из-за этого в феврале 2021 года российским дипломатам и их семьям, которым нужно было вернуться на родину, пришлось пересекать границу на дрезине. Северокорейский лидер до настоящего также не покидал пределы страны с начала пандемии. Однако с августа 2023 года КНДР постепенно начала открывать свои границы и возобновила регулярное авиасообщение с российским Владивостоком. Однако, как уточнили в российском МИД, пока границы открыты лишь на возврат северокорейских граждан.

В конце июля для участия в торжественных мероприятиях по случаю завершения Корейской войны Пхеньян посетил российский министр обороны Сергей Шойгу. Затем в августе Москву посетил его северокорейский коллега Ли Хунчжун, который рассказал участникам Московской конференции по безопасности о неизбежной ядерной войне на Корейском полуострове.

Визит Кима свидетельствует о сильном интересе к наращиванию сотрудничества с Россией

То, что Ким Чен Ын выбрал российский Дальний Восток в качестве места для первого зарубежного визита после длительной самоизоляции страны, говорит об особом уважении северокорейского лидера к России, ее месту в международной политике и ее руководству, отметил Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент МГИМО МИД России, в беседе с «Лентой.ру». По его словам, Пхеньян крайне заинтересован в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

В условиях пандемии COVID-19 и самоизоляции КНДР экономическое сотрудничество свелось к нулю. Лидеры будут думать, как его восстанавливать, наполнять и расширять Александр Воронцов заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН

Воронцов предположил, что на повестке переговоров двух лидеров будет ситуация с безопасностью в регионе. «Ситуация на Корейском полуострове неспокойная, там продолжает расти напряженность. Для России безопасность на Корейском полуострове — интегральная часть собственной национальной безопасности», — отметил кореевед.

Кроме того, по его словам, у Москвы и Пхеньяна совпадают позиции практически по всем вопросам мировой политики, и нынешняя геополитическая турбулентность лишь будет способствовать укреплению солидарности между двумя странами.

Ким Чен Ын второй раз приезжает на российский Дальний Восток

Предыдущий — и первый — визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Тогда он на бронепоезде прибыл во Владивосток и встретился с Путиным в кампусе Дальневосточного федерального университета. После официальной части для северокорейской делегации был организован торжественный банкет.

Фото: KCNA / Reuters

Кроме того, для Ким Чен Ына была организована культурная программа: он возложил венок и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке, а также встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в ресторане «Лесная заимка», где поел медвежатины и поделился любовью к песням «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз».