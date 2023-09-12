Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Песков: Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что встреча президента России и лидера КНДР состоится в формате делегаций и при необходимости главы государства поговорят один на один.

12 сентября представитель Кремля подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию. Бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 по московскому времени.