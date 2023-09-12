В Кремле подтвердили приезд Ким Чен Ына в Россию

Представитель Кремля Песков подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приезд главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подтверждаю. Это действительно так», — сказал он.

Бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 по московскому времени. В настоящее время он движется на север.

Песков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером пройдет на Дальнем Востоке. По его словам, в первую очередь лидеры стран обсудят вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.