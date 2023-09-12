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08:47, 12 сентября 2023Мир

В Кремле подтвердили приезд Ким Чен Ына в Россию

Представитель Кремля Песков подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приезд главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подтверждаю. Это действительно так», — сказал он.

Бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 по московскому времени. В настоящее время он движется на север.

Песков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером пройдет на Дальнем Востоке. По его словам, в первую очередь лидеры стран обсудят вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

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    Виктория Кондратьева
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