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05:42, 12 сентября 2023Мир

В МИД сообщили тему разговора с Ким Чен Ыном

МИД РФ: проект «Хасан — Раджин» может обсуждаться во время визита Ким Чен Ына

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил, что тема проекта «Хасан — Раджин» может быть затронута во время предстоящего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Его слова приводит ТАСС.

«По крайней мере, наверное, эта тема будет обсуждаться», — сказал он.

В прошлом году глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провел в формате видеоконференции встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Во время беседы чиновники сочли важным восстановить железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан – Туманган. Северокорейский министр подчеркнул, что Пхеньян скоро достроит дезинфекционный комплекс, который позволит возобновить товарообмен между государствами.

Участок железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был восстановлен в 2008-2014 годах, как пилотный этап реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали.

Вечером 10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу Пхеньян на поезде и отправился в Россию. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета. Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина состоится на Дальнем Востоке.

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    Марина Совина
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