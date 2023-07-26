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10:55, 26 июля 2023Мир

Шойгу почтил память павших советских воинов в Северной Корее

Министр обороны России Шойгу возложил цветы к монументам Освобождения Кореи в Пхеньяне

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в ходе официального визита в Пхеньян возложила цветы к монументам, посвященным освобождению Кореи от японских войск, почтив память павших воинов. Об этом журналистам сообщили представители российского Минобороны.

Сам Монумент Освобождения был воздвигнут в столице Северной Кореи на сопке Моранбон 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, он представляет собой 30-метровую гранитную стелу с красной звездой.

О визите Сергея Шойгу в КНДР сообщалось ранее. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

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    Виктория Кондратьева
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