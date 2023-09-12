Власти рассказали о планах повысить скорость на трассе М-12

Хуснуллин: пока нет планов повышать скорость на трассе М-12 до 130 км/ч

Разрешенную скорость на трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани пока не планируют повышать до 130 километров в час. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Давайте 110 километров в час раскатаем, потом посмотрим на 130 километров в час», — заявил зампред правительства. Вопрос увеличения скорости, по его словам, в перспективе могут рассмотреть.

Вице-премьер напомнил, что сейчас на трассе М-12 открыто движение на участке от Москвы до Арзамаса — 415 километров дороги первой технической категории. Стоимость поездки по ней без учета скидки — 2,8 тысячи рублей для легковых автомобилей.

Ранее 12 сентября вице-премьер заявил, что еще один участок автодороги М-12 в Чувашии собираются открыть в ноябре 2023 года. Длина нового отрезка пути — 150 километров. До Казани же трассу собираются открыть 20 декабря, уточнил Хуснуллин.

Длина строящейся платной скоростной автодороги М-12 «Восток» — более 800 километров. Дорога частично проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.