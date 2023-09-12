Хуснуллин назвал дату открытия участка трассы М-12 в Чувашии

Хуснуллин: участок трассы М-12 в Чувашии планируется открыть в ноябре

Новый участок федеральной трассы М-12 «Восток», который будет проходить по территории Чувашии, планируется открыть в ноябре 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Точная дата запуска не уточняется. «Мы его [участок] откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим. Это где-то порядка 150 километров еще дополнительно», — заявил Хуснуллин

Трасса М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России. В 2024 году она будет продлена до Екатеринбурга, в 2025-м — до Тюмени. «Восток» войдет в международный транспортный коридор «Россия» — один из главнейших проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ранее эксперты рассказали о недостатке запуска мегатрассы от Москвы до Казани. По их словам, запуск сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12 грозит столице пробками. На участке МКАД — М-12 ожидается трафик 124 тысячи автомобилей в сутки.