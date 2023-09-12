Путин наградил почетной грамотой муфтия Чечни

Путин наградил почетными грамотами муфтиев Чечни и Северной Осетии

Президент России Владимир Путин вручил муфтию Чечни Салаху Межиеву почетную грамоту. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Столь высокого внимания руководства страны он удостоился за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Без всякого сомнения Салах-Хаджи проводит в этом направлении очень эффективную и плодотворную работу», — написал он.

Кадыров добавил, что Межиев занимается важной работой по сохранению духовной составляющей общества и работой по укреплению ислама.

Помимо Межиева почетной грамотой также был награжден муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Там говорится, что муфтий награжден за вклад «в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений».

Муфтий Чечни Межиев занимает свою должность почти 10 лет — в 2014 году его избрали на должность духовного управления мусульман Чечни, затем в 2019 году он был переизбран на второй срок. Муфтий Северной Осетии Гацалов, в свою очередь, занимает свою должность с 2010 года.